У МЗС назвали кількість українців, які потребують евакуації ​з Афганістану

74 громадянина України та члени їхніх родин потребують евакуації з Афганістану.

Про це повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін.

"Станом на сьогоднішній момент посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їхніх родин, які виявили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної та безпекової ситуації в Афганістані. Ми радимо громадянам, які знаходяться в небезпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або в наші посольства у Таджикистані та Узбекистані, які на сьогодні спільно з нашими західними партнерами опрацьовують маршрути евакуації наших громадян", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Заступник міністра зазначив, що Україна готова допомагати й ключовим міжнародним партнерам в евакуації їхніх громадян.

"Безумовно, пріоритет надається громадянам України, але якщо здійснюється евакуаційний рейс, як сьогодні вночі, і є можливість взяти на борт громадян інших держав, то ми це робимо, бо ми всі є насамперед люди", - заявив він.

Нагадаємо, вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн: України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Частина евакуйованих афганців попросила Україну надати їм статус біженців.