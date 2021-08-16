Генерала Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань

Генерал-майора Віктора Назарова призначили радником головнокомандувача Збройних сил України з політичних питань.

Про це повідомляє Військовий кур'єр України.

"Віктор Назаров 2014 року обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ - головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. У 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту", - зазначається в повідомленні.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров звинувачення на свою адресу відкидав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".

11 грудня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Назарову. Генерал назвав рішення "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.

21 травня Касаційний кримінальний суд в складі Верховного суду виправдав генерала Назарова.

27 липня президент Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ. Замість Руслана Хомчака посаду обійняв генерал-майор, командувач військ оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.