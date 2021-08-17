Нардепам можуть заборонити обговорення з РФ ситуації в ОРДЛО і Криму без погодження з президентом

На сайті Ради з’явився текст законопроєкту про перехідний період в ОРДЛО та Криму.

На сайті Верховної Ради з’явився текст ініційованого Кабінетом міністрів проєкту Закону України щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Проєкт закону №5844 “Про засади державної політики перехідного періоду” внесли до парламенту 9 серпня. Зараз він перебуває на етапі ознайомлення в Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з текстом документу, він передбачає заборону для народних депутатів обговорювати з РФ ситуацію в ОРДЛО і Криму. Так, не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування з посадовцями Російської Федерації.

Зокрема, забороняється обговорення питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без уповноваження на це від президента України.

Крім того, документ впорядковує та осучаснює чинну профільну термінологію, запроваджує поняття, які розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації", "політико-дипломатичні та санкційні заходи", "контактна лінія", "сталий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їх мешканців".

Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант". У МінТОТ вважають, що люди на окупованій території у більшості є заручниками.