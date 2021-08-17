Тарифи для населення зростати не повинні, - Тимошенко

Повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування.

Відбулася нарада під головуванням заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка та за участі Міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, голів міських рад і обласних державних адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону. Зокрема, під час заходу обговорили питання тарифної політики та основних показників фінансово-економічної діяльності підприємств теплопостачання.

«Основним завданням, яке поставив Президент України Володимир Зеленський, є вчасний запуск опалювального сезону й те, аби тарифи на опалення для населення не зросли», – наголосив під час наради заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Міністр розвитку громад та територій у свою чергу підкреслив, що при формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу – 7420 грн/тис.м.куб.

«Наразі кожен регіон за участі представників теплокомуненерго та голів міст працює над технічною підготовкою початку опалювального сезону. Сьогодні усім нам важливо об’єднатися і спільними зусиллями забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2021-2022 року. Тішить, що з цього приводу з очільниками міст та головами ОДА є порозуміння та конструктивний діалог», – зауважив під час наради Олексій Чернишов.

Зазначимо, під час засідання Палати місцевих регіональних влад, яке відбулося 3 червня у Хмельницькому, Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію щодо врегулювання боргів підприємств теплокомуненерго перед НАК “Нафтогаз України” та списання штрафних санкцій, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ. Відповідний проєкт Закону підтримала Верховна Рада в липні цього року.

Нагадаємо, повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації протягом минулого тижня мали провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК «Нафтогаз України».