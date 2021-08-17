Підозрюваний в отриманні хабаря голова Харківської облради Товмасян написав заяву про звільнення

Він також підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня.

Голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють в отриманні 1 млн гривень хабаря, написав заяву про дострокове складення повноважень.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору", - написав Товмасян.

Нагадаємо, депутата від партії "Слуга народу" Товмасяна було обрано на посаду голови облради 11 грудня минулого року. Він був єдиним претендентом на цю посаду. 4 серпня цього року, після звинувачення у хабарництві, його виключили з фракції.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід - він має сплатити майже 3 млн гривень застави та виконувати низку процесуальних обов‘язків.

Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.