Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
ГоловнаПолітика

Підозрюваний в отриманні хабаря голова Харківської облради Товмасян написав заяву про звільнення

Він також підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня.

Підозрюваний в отриманні хабаря голова Харківської облради Товмасян написав заяву про звільнення
Артур Товмасян
Фото: kh.vgorode.ua

Голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють в отриманні 1 млн гривень хабаря, написав заяву про дострокове складення повноважень.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору", - написав Товмасян.

Нагадаємо, депутата від партії "Слуга народу" Товмасяна було обрано на посаду голови облради 11 грудня минулого року. Він був єдиним претендентом на цю посаду. 4 серпня цього року, після звинувачення у хабарництві, його виключили з фракції.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід - він має сплатити майже 3 млн гривень застави та виконувати низку процесуальних обов‘язків.

Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також