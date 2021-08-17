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Разумков: Влада має створити умови, щоб ні в кого не виникало бажання переїжджати до інших країн

Спікер парламенту прокоментував заклик Зеленського до людей, які вважають тимчасово окуповані території України російськими, переїжджати до Росії.

Разумков: Влада має створити умови, щоб ні в кого не виникало бажання переїжджати до інших країн
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українська влада має створити умови, щоб ні в кого не виникало бажання виїхати до інших країн.

Про це він заявив на брифінгу на Полтавщині, передає "Інтерфакс-Україна".

Так Разумков прокоментував заклик президента Володимира Зеленського до всіх людей, які хочуть жити в РФ і вважають тимчасово окуповані території України російськими, переїжджати до Росії.

"Думаю, що нам треба зробити так, щоб жителі і Донбасу, і Криму, і всієї України почувалися українцями і точно нікуди не хотіли їхати. Це завдання всієї влади", - сказав Разумков.

Він наголосив, що необхідно також повернути тих громадян, які щиро люблять Україну, але виїхали "не від доброї долі" до країн ЄС, до РФ та інших країн.

"Треба повертати, а для цього потрібно створювати умови", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 5 серпня в інтерв'ю на телеканалі "Дом" Зеленський запропонував жителям окупованих районів Донецької і Луганської областей, які хочуть жити в Росії, їхати в Росію. Він підкреслив, що Донбас "просто ніколи" не буде російською територією, скільки б часу він не перебував під російською окупацією.

"Люди на окупованій території Донбасу та Криму мають зрозуміти - це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз - батьківщина або ти гість? Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу сьогодні, тимчасово окупованому, і ти вважаєш, що це діло праве і нам до Росії, ми росіяни, - це велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією", - сказав президент.

Зеленський також закликав патріотів України, які залишились на Донбасі, вірити і чекати на визволення.

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