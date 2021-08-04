Підозрюваного в отриманні хабаря голову Харківської облради виключили з фракції "Слуга народу"

Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі понад 1 млн грн, виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу" Роман Семенуха, передає "Інтерфакс-Україна".

"Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно", - сказав Семенуха.

Він зазначив, що сам Товмасян на засіданні не був присутній.

"Його самого не було. Були майже всі, за винятком 2-3 депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення - просто взяли до відома", - пояснив депутат.

Роман Семенуха також повідомив, що колеги підтримали його ініціативу звернутися до депутатів з інших фракцій і ініціювати позачергову сесію облради.

"Крім того, було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради ми будемо пропонувати на цю посаду Олександра Попова", - сказав Семенуха.

Як повідомляли, детективи НАБУ повідомили главу Харківської обласної ради Артура Товмасяна про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Нагадаємо, заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та адвоката Руслана Танабаша затримали 22 липня детективи НАБУ. Дії Малиша кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, а адвоката - за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособництво в отриманні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

24 липня Малиша арештували із заставою 4,75 млн гривень. 28 липня за нього внесли заставу, наступного дня чиновник вийшов із СІЗО.

За його ймовірного спільника заставу 714 тисяч гривень внесли ще 27 липня.

23 липня в НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради Артура Товмасяна, однак спростували інформацію про його затримання.

Артур Товмасян (1981 р.н.) з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

11 грудня депутата від партії "Слуга народу" Артура Товмасяна було обрано головою обласної ради. Він був єдиним претендентом на цю посаду.