Український призер Олімпіади-2020 з карате розповів, за скільки готовий продати медаль

Фото: НОК Станіслав Горуна

Бронзовий призер Олімпіади-2020 у карате Станіслав Горуна в інтерв'ю YouTube-каналу "Від душі в душу" зізнався, за скільки готовий попрощатися з нагородою Ігор у Японії.

– Продаси свою медаль за 70 тисяч доларів?

– За сімдесят? Та будь ласка. Це медаль, результат у мене вже є. Про нього всі будуть знати, і ніхто його не забере. А медаль - лише матеріальна форма того результату. Тож 70 тис. доларів - будь ласка, у кишеньку, - відповів боєць.

Нагадаємо, карате включили в програму літніх Ігор перед Олімпіадою-2020 у Токіо, де українські каратисти здобули відразу дві нагороди: крім Горуни, в жіночому карате до 55 кг срібну медаль завоювала Анжеліка Терлюга.

Додамо, що МОК виключив з програми ОІ-2024 карате, бейсбол і софтбол, представлені на минулій токійській Олімпіаді.

Тож ці медалі Горуни і Терлюги можуть стати історичними.