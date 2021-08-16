МОК виключив з програми літніх олімпіад дисципліну, в якій Україна виграла дві медалі в Токіо

Карате ми в Парижі-2024 не побачимо.

З програми літніх Олімпійських ігор прибрали вид спорту, який тільки-но туди включили - карате, повідомляє Inside the Games.

Оргкомітет Олімпіади-2024 у Парижі опублікував список видів спорту, які будуть представлені на Іграх, а Міжнародний олімпійський комітет затвердив ці види спорту.

В Оргкомітеті при цьому зазначили, що не мають наміру знову включати туди карате.

Воно було включено в програму літніх Ігор перед Олімпіадою-2020 у Токіо, де українські каратисти добилися відразу двох олімпійських нагород: у чоловічому карате до 75 кг Станіслав Горуна здобув бронзову нагороду, а в жіночому карате до 55 кг срібну медаль отримала Анжеліка Терлюга.

Тож ці медалі наших каратистів стали історичними не тільки для збірної України.