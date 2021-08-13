УЄФА оголосив список кандидатів на звання кращих гравців у різних амплуа Ліги чемпіонів-2020/21

УЄФА оголосив кандидатів на звання кращих гравців за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2020/21.
Найбільше претендентів на нагороди виступає за переможця минулого розіграшу - "Челсі".
Фіналіст розіграшу "Манчестер Сіті" делегував трьох футболістів.
По одному представнику мають "Реал", дортмундська "Боруссія", "Баварія" і "Парі Сен-Жермен".
Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2020/21
Воротарі: Тібо Куртуа ("Реал"), Едуар Менді ("Челсі"), Едерсон ("Манчестер Сіті")
✨ НОМИНАНТЫ: Вратарь сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021
🔹 Тибо Куртуа
🔹 Эдерсон
🔹 Эдуар Менди
🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/N9jqvKbjIp
Захисники: Сесар Аспілікуета і Антоніо Рюдігер (обидва - "Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")
✨ НОМИНАНТЫ: Защитник сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021
🔹 Рубен Диаш
🔹 Сесар Аспиликуэта
🔹 Антонио Рюдигер
🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/DwayTMsWnl
Півзахисники: Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржіньо і Н'Голо Канте (обидва - "Челсі")
✨ НОМИНАНТЫ: Полузащитник сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021
🔹 Кевин де Брейне
🔹 Н'Голо Канте
🔹 Жоржиньо
🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/7uYH3XbXRb
Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд).
✨ НОМИНАНТЫ: Нападающий сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021
🔹 Эрлинг Холанн
🔹 Роберт Левандовски
🔹 Килиан Мбаппе
🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/mzodXzARNg
Переможців цих номінацій, а також "Найкращого футболіста року" і "Найкращу футболістку року" за версією УЄФА оголосять 26 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 у Стамбулі.