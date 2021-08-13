УЄФА оголосив список кандидатів на звання кращих гравців у різних амплуа Ліги чемпіонів-2020/21

П'ять з дванадцяти - це гравці "Челсі".

Фото: уєфа

УЄФА оголосив кандидатів на звання кращих гравців за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

Найбільше претендентів на нагороди виступає за переможця минулого розіграшу - "Челсі".

Фіналіст розіграшу "Манчестер Сіті" делегував трьох футболістів.

По одному представнику мають "Реал", дортмундська "Боруссія", "Баварія" і "Парі Сен-Жермен".

Номінанти на нагороди за підсумками Ліги чемпіонів сезону-2020/21

Воротарі: Тібо Куртуа ("Реал"), Едуар Менді ("Челсі"), Едерсон ("Манчестер Сіті")

✨ НОМИНАНТЫ: Вратарь сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨



🔹 Тибо Куртуа



🔹 Эдерсон



🔹 Эдуар Менди



🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/N9jqvKbjIp — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021

Захисники: Сесар Аспілікуета і Антоніо Рюдігер (обидва - "Челсі"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті")

✨ НОМИНАНТЫ: Защитник сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨



🔹 Рубен Диаш



🔹 Сесар Аспиликуэта



🔹 Антонио Рюдигер



🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/DwayTMsWnl — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021

Півзахисники: Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті"), Жоржіньо і Н'Голо Канте (обидва - "Челсі")

✨ НОМИНАНТЫ: Полузащитник сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨



🔹 Кевин де Брейне



🔹 Н'Голо Канте



🔹 Жоржиньо



🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/7uYH3XbXRb — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021

Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія"), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд).

✨ НОМИНАНТЫ: Нападающий сезона 2020/21 в #ЛигаЧемпионов ✨



🔹 Эрлинг Холанн



🔹 Роберт Левандовски



🔹 Килиан Мбаппе



🗓️ Победителя назовут 26 августа на жеребьевке группового этапа 🏆 pic.twitter.com/mzodXzARNg — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 13, 2021

Переможців цих номінацій, а також "Найкращого футболіста року" і "Найкращу футболістку року" за версією УЄФА оголосять 26 серпня на жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 у Стамбулі.