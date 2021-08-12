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Олімпійській чемпіонці замінять золоту медаль після того, як її нагороду спробував на зуб мер японського міста

У країні діють суворі правила карантину.

Фото: english.kyodonews.net

Подаюча жіночої збірної Японії з софтболу Міу Гото, що стала чемпіонкою Олімпіади-2020, замінять оригінальну медаль Ігор, інформує Kyodo News.

Причиною заміни нагороди став неоднозначний вчинок мера її рідного міста Нагоя Такасі Кавамура, який під час урочистої церемонії на честь досягнення 20-річної Міу на Іграх в Токіо-2020 на сцені зняв маску, надів на себе золоту медаль і вкусив її.

"За підтримки Міжнародного олімпійського комітету і відповідно до власних намірів пані Гото її медаль тепер повинна бути замінена на нову", - заявили організатори Токіо-2020 року, додавши, що МОК візьме на себе витрати з обміну.

Відзначимо, що мер викликав хвилю критики в соціальних мережах за ігнорування етикету, пов'язаного з коронавірусом, і був звинувачений у неповазі до досягнення спортсменки.

Крім того, мер також дозволив собі сексистські висловлювання на адресу дівчини. Наприклад, він запитав, чи можна їй вступати в романтичні відносини.

У підсумку на мера Нагої надійшло понад семи тисяч скарг із звинуваченнями не тільки в порушенні коронавірусних правил, а й в домаганнях.

Кавамура вже приніс вибачення за те, що сталося. Він також висловив готовність відшкодувати гроші за нову золоту медаль.

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