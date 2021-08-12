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Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам

Мерзенний вчинок француза Морхада Амдуні йому не особливо допоміг.

Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Морхад Амдуні
Фото: EPA/UPG

Під час олімпійського марафонського забігу в Токіо французький бігун Морхад Амдуні на одному з пунктів подачі води перекинув ряд пляшок з водою, а потім узяв останню для себе. 

Причому на відео видно, що Амдуні зробив це навмисно.

Відтак щонайменше пів сотні спортсменів не змогли скористатися послугами пункту.

Нагадаємо, сам забіг проходив за непростих метеорологічних умов. Незважаючи на те, що марафон на Олімпіаді-2020 перенесли на ранній ранок, температура повітря до середини забігу сягала 30 градусів при рівні вологості 80%. Відтак приблизно чверть спортсменів не змогли пробігти всю дистанцію.

Додамо, що мерзенний вчинок француза йому не особливо допоміг - він фінішував лише 17-м. А Абді Нагеє з Бельгії, який біг одразу за Амдуні і не зміг узяти воду, в результаті став другим.

Зазначимо, що ніякого покарання від суддів чи дискваліфікації французького спортсмена не було. При цьому він заявив, що перекинув пляшки випадково.

"Щоб пляшки залишалися прохолодними, їх тримають у воді, від цього вони стають слизькими. Однак ясно, що я намагався взяти першу в ряду, але вони ковзнули, тільки-но ми їх зачепили", - заявив Амдуні після забігу.

Нагадаємо, перемогу на дистанції здобув кенієць Еліуд Кіпчоґе, ставши дворазовим олімпійським чемпіоном у марафоні.

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