Мерзенний вчинок француза Морхада Амдуні йому не особливо допоміг.

Під час олімпійського марафонського забігу в Токіо французький бігун Морхад Амдуні на одному з пунктів подачі води перекинув ряд пляшок з водою, а потім узяв останню для себе.

Причому на відео видно, що Амдуні зробив це навмисно.

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL — Piers Morgan (@piersmorgan) August 8, 2021

Відтак щонайменше пів сотні спортсменів не змогли скористатися послугами пункту.

Нагадаємо, сам забіг проходив за непростих метеорологічних умов. Незважаючи на те, що марафон на Олімпіаді-2020 перенесли на ранній ранок, температура повітря до середини забігу сягала 30 градусів при рівні вологості 80%. Відтак приблизно чверть спортсменів не змогли пробігти всю дистанцію.

Додамо, що мерзенний вчинок француза йому не особливо допоміг - він фінішував лише 17-м. А Абді Нагеє з Бельгії, який біг одразу за Амдуні і не зміг узяти воду, в результаті став другим.

Зазначимо, що ніякого покарання від суддів чи дискваліфікації французького спортсмена не було. При цьому він заявив, що перекинув пляшки випадково.

"Щоб пляшки залишалися прохолодними, їх тримають у воді, від цього вони стають слизькими. Однак ясно, що я намагався взяти першу в ряду, але вони ковзнули, тільки-но ми їх зачепили", - заявив Амдуні після забігу.

Нагадаємо, перемогу на дистанції здобув кенієць Еліуд Кіпчоґе, ставши дворазовим олімпійським чемпіоном у марафоні.