На НСК "Олімпійський" пройшов пропущений матч першого туру Української прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Минай".

Завдяки голам Віталія Буяльського та новачка клубу Еріка Раміреса, забитим у першому таймі, кияни здобули комфортну перемогу - 2:0.

Додамо, що на рахунку венесуельського форварда ще дебютний асист.

У турнірній таблиці після трьох турів - двовладдя. 100-відсоткові показники у чемпіона "Динамо" і "Десни".

По 7 очок набрали "Дніпро-1" і "Ворскла".

У наступному турі центральний матч відбудеться в Чернігові, де "Десна" прийме "Дніпро-1".