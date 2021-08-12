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Голи Буяльського та Раміреса повернули "Динамо" на вершину турнірної таблиці УПЛ

Кияни здобули комфортну перемогу - 2:0 - над "Минаєм".

Голи Буяльського та Раміреса повернули "Динамо" на вершину турнірної таблиці УПЛ
"Динамо"
Фото: ФК "Динамо"

На НСК "Олімпійський" пройшов пропущений матч першого туру Української прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Минай".

Завдяки голам Віталія Буяльського та новачка клубу Еріка Раміреса, забитим у першому таймі, кияни здобули комфортну перемогу - 2:0.

Додамо, що на рахунку венесуельського форварда ще дебютний асист.

У турнірній таблиці після трьох турів - двовладдя. 100-відсоткові показники у чемпіона "Динамо" і "Десни".

По 7 очок набрали "Дніпро-1" і "Ворскла".

У наступному турі центральний матч відбудеться в Чернігові, де "Десна" прийме "Дніпро-1".

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