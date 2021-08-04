Відбулася перша тренерська відставка клубу Української прем'єр-ліги сезону-2021/22

Фото: fcrukh.com Іван Федик

Іван Федик покинув пост головного тренера "Руху", повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

При цьому наголошується, що угода розірвана за взаємною згодою сторін. Керівництво "жовто-чорних" запропонувало Федику роботу в структурі клубу.

Федик очолював "Рух" з червня 2020 року. До цього він працював у львівському клубі помічником Юрія Бакалова і Леоніда Кучука.

Як головний тренер "Руху" 34-річний український фахівець провів 40 матчів: 12 перемог, 14 матчів закінчилися нічиєю, і стільки само ігор львів'яни програли.

У першому турі нового сезону Української прем'єр-ліги "Рух" програв дебютанту вищого дивізіону "Металісту 1925" (1:2), а в другому матчі сезону поступився "Ворсклі" (0:2).