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Відбулася перша тренерська відставка клубу Української прем'єр-ліги сезону-2021/22

Іван Федик залишив пост головного тренера "Руху".

Іван Федик
Фото: fcrukh.com
Іван Федик

Іван Федик покинув пост головного тренера "Руху", повідомляється на офіційному сайті львівського клубу.

При цьому наголошується, що угода розірвана за взаємною згодою сторін. Керівництво "жовто-чорних" запропонувало Федику роботу в структурі клубу.

Федик очолював "Рух" з червня 2020 року. До цього він працював у львівському клубі помічником Юрія Бакалова і Леоніда Кучука.

Як головний тренер "Руху" 34-річний український фахівець провів 40 матчів: 12 перемог, 14 матчів закінчилися нічиєю, і стільки само ігор львів'яни програли.

У першому турі нового сезону Української прем'єр-ліги "Рух" програв дебютанту вищого дивізіону "Металісту 1925" (1:2), а в другому матчі сезону поступився "Ворсклі" (0:2).

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