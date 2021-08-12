У північноірландському Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" відбувся матч за Суперкубок УЄФА між володарем титулу переможця Ліги чемпіонів-2020/21 "Челсі" і переможцем Ліги Європи "Вільярреалом".
Основний і додатковий час не виявив переможця - 1:1.
Гол Зійєша, 27 хвилина
Гол Морено, 73 хвилина
У серії пенальті більш вдалими були футболісти англійської команди - 6:5.
Серія пенальті
"Челсі" повторив свій успіх 1998 року.
У свою чергу, "Жовта субмарина" не змогла виграти свій дебютний Суперкубок УЄФА.