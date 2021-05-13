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УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула

Матч пройде в Порту.

&quot;Естадіо Драгау&quot;
Фото: EPA/UPG
"Естадіо Драгау"

Фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020-21 між "Челсі" і "Манчестером Сіті" відбудеться в Порту на "Естадіо Драгау", повідомляє пресслужба УЄФА.

Спочатку поєдинок мав пройти на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. Однак УЄФА вирішив перенести фінал через складну епідеміологічну ситуацію в Туреччині і ризик поширення коронавірусу.

Дата проведення фіналу залишається незмінною - 29 травня.

Англійська влада лобіювала перенесення матчу в Лондон на "Вемблі", але європейські футбольні функціонери другий рік поспіль обрали локацією для проведення фінального матчу Португалію.

Нагадаємо, у 2020 році вирішальний матч між "Баварією" і ПСЖ (1:0) прийняв лісабонський стадіон "Да Луж". Спочатку поєдинок мав пройти в Стамбулі.

Відзначається, що на матчі зможуть бути присутніми по шість тисяч уболівальників кожної команди. Остаточна місткість "Драгау" буде пізніше узгоджена з португальською владою.

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