УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула

Фото: EPA/UPG "Естадіо Драгау"

Фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020-21 між "Челсі" і "Манчестером Сіті" відбудеться в Порту на "Естадіо Драгау", повідомляє пресслужба УЄФА.

Спочатку поєдинок мав пройти на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. Однак УЄФА вирішив перенести фінал через складну епідеміологічну ситуацію в Туреччині і ризик поширення коронавірусу.

Дата проведення фіналу залишається незмінною - 29 травня.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

Англійська влада лобіювала перенесення матчу в Лондон на "Вемблі", але європейські футбольні функціонери другий рік поспіль обрали локацією для проведення фінального матчу Португалію.

Нагадаємо, у 2020 році вирішальний матч між "Баварією" і ПСЖ (1:0) прийняв лісабонський стадіон "Да Луж". Спочатку поєдинок мав пройти в Стамбулі.

Відзначається, що на матчі зможуть бути присутніми по шість тисяч уболівальників кожної команди. Остаточна місткість "Драгау" буде пізніше узгоджена з португальською владою.