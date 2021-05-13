УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула

Фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2020-21 між "Челсі" і "Манчестером Сіті" відбудеться в Порту на "Естадіо Драгау", повідомляє пресслужба УЄФА.
Спочатку поєдинок мав пройти на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. Однак УЄФА вирішив перенести фінал через складну епідеміологічну ситуацію в Туреччині і ризик поширення коронавірусу.
Дата проведення фіналу залишається незмінною - 29 травня.
The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.— UEFA (@UEFA) May 13, 2021
6,000 fans of each team will be able to attend.
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Англійська влада лобіювала перенесення матчу в Лондон на "Вемблі", але європейські футбольні функціонери другий рік поспіль обрали локацією для проведення фінального матчу Португалію.
Нагадаємо, у 2020 році вирішальний матч між "Баварією" і ПСЖ (1:0) прийняв лісабонський стадіон "Да Луж". Спочатку поєдинок мав пройти в Стамбулі.
Відзначається, що на матчі зможуть бути присутніми по шість тисяч уболівальників кожної команди. Остаточна місткість "Драгау" буде пізніше узгоджена з португальською владою.