В рамках 36-го туру Серії А ще не гарантувавшій собі прописку на наступний рік "Торіно" приймав "Мілан", який відчайдушно бореться за потрапляння в топ-4.

У матчі на "Гранде Торіно" було забито 7 м'ячів і всі вони на рахунку гостей.

За відсутності через травму Златана Ібрагімовича, на вістря списа у Rossoneri виявився Анте Ребіч, він-то і відзначився хет-триком. Дубль на рахунку флангового захисника Тео Ернандеса і по одному разу розписалися в воротах Сальваторе Сірігу Франк Кессі і Брахім Діас.

Огляд матчу "Торіно" - "Мілан".

У верхній частині турнірної таблиці всі залишилися при своїх - "Аталанта", "Наполі", "Ювентус" і "Лаціо" свої матчі виграли.

Розборки за топ-4 переносяться на наступний тур, який пройде вже в найближчий вїкенд. Принциповим бачиться очна зустріч двох королів - нинішнього і минулого - "Інтера" та "Ювентуса" відповідно, а також римське дербі.