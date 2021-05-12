Фото: ajax.nl Фото: ajax.nl Фото: ajax.nl Фото: ajax.nl

"Аякс" після дострокової перемоги в чемпіонаті Нідерландів віддячив уболівальникам.

Амстердамці розплавили чемпіонську салатницю, зробивши з неї понад 42 тис. зірочок для власників абонемента, які не могли відвідувати матчі команди через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Таким чином, клуб у буквальному сенсі розділив зі своїми фанами 35-те чемпіонство.

"У цьому сезоні нам довелося здебільшого обходитися без наших уболівальників. Принаймні їх не було на трибунах. Проте наші гравці відчували їхню підтримку в кожному матчі. Наприклад, через соціальні мережі та на своєму шляху до стадіону", - заявив спортивний директор "Аякса" Едвін ван дер Сар.

Кожна зірочка важить 3,45 грама і містить 0,06 грама чемпіонського трофея.

Зазначимо, що "Аякс" разом з оригіналом отримав від Королівської федерації футболу (KNVB) ідентичну копію трофея.

Додамо, в цьому сезоні амстердамський клуб удвадцяте став володарем Кубка Нідерландів.