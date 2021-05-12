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Україна за день виграла відразу два "золота" Чемпіонату Європи з водних видів спорту

Угорська вода є щасливою для українців.

На Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який стартував у Будапешті 10 травня, збірна України завоювала свої перші медалі, одразу ж золоті.

Спочатку в індивідуальних змаганнях з артистичного плавання не було рівних Марті Федіній.

Марта Федіна
Фото: facebook.comfina1908
Марта Федіна

19-річна українка набрала 91,8445 бала і на 2,55 бала випередила Євангелію Платаніоті з Греції. Третє місце зайняла представниця Білорусі Василина Хандошко.

Додамо, для Марти це друге "золото" чемпіонатів Європи. У 2018 році Федіна стала чемпіонкою континентальної першості в комбінації.

Другу золоту медаль Україна завоювала в змішаних стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Олексій Середа та Ксенія Байло
Фото: twitter.com/olympicua
Олексій Середа та Ксенія Байло

15-річні Олексій Середа та Ксенія Байло випередили дуети з Італії, Великобританії, Німеччини та Росії.

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