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​МОЗ: на запуск виробництва вакцини від ковіду у випадку скасування патентів треба шість днів

Україна розраховує на waiver від Світової організації торгівлі.

​МОЗ: на запуск виробництва вакцини від ковіду у випадку скасування патентів треба шість днів
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я заявило, що українські фармацевтичні компанії здатні за шість днів налагодити виробництво вакцини від ковіду у випадку скасування патентів.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розказав головний санітарний лікар, заступник міністра Віктор Ляшко.

"Особисто я з оптимізмом ставлюся до інформації, яка звучить від світових асоціацій, про скасування патентів на вакцини, які використовуються проти ковіду. Це дозволить швидко отримувати технології та виготовляти вакцину у будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва. У нас такі фармацевтичні виробництва є. Фармбізнес говорить про готовність через шість днів з моменту трансферу технології випустити препарат, який можна колоти українцям", - сказав Ляшко.

За його словами, влада уже провела переговори з деякими посольствами і чекає на рішення про можливість трансферу технологій.

Нагадаємо, що у 2020 році Південно-Африканська Республіка та Індія ініціювали на рівні Світової організації торгівлі тимчасову відмову від дотримання прав інтелектуальної власності на вакцини від ковіду.

На початку травня про підтримку такого кроку заявили США.

Загалом відмову від патентів на вакцини підтримали більш ніж сто країн світу (у тому числі й Україна) та Всесвітня організація охорони здоров'я, але рішення СОТ приймаються консенсусом, тобто "за" мають бути всі 164 країни-члени.

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