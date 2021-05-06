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США підтримали відмову від захисту патентів на вакцину від COVID-19

Понад 100 країн-членів СОТ закликали тимчасово скасувати патентний захист.

США підтримали відмову від захисту патентів на вакцину від COVID-19
Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020
Фото: EPA/UPG

У межах боротьби з пандемією адміністрація США висловилася за тимчасове призупинення патентного захисту вакцин від COVID-19.

Про це повідомила торгова представниця США Кетрін Тай.

"Це - глобальна криза у сфері охорони здоров'я, і надзвичайні обставини пандемії COVID-19 вимагають вжиття надзвичайних заходів", - йдеться у заяві, оприлюдненій 5 травня.

"Адміністрація рішуче підтримує захист інтелектуальної власності, але з метою завершення цієї пандемії, підтримує зняття такого захисту для вакцин від COVID-19. Ми будемо активно брати участь у заснованих на тексті переговорах у ВТО, які необхідні для досягнення цієї мети", - сказано в заяві.

До цього часу США, які є однією з найпотужніших країн-виробників фармацевтичної продукції, блокували відповідну ініціативу Південної Африки та Індії.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус привітав намір президента США, назвавши його історичним моментом у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі, а також неурядові організації виступають за призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу задля швидкого збільшення їхнього глобального виробництва. США як найбільша економіка світу відіграють ключову роль у переговорах. Крім того, через науково-дослідний інститут NIH уряд США володіє правами на винахід, який є необхідною умовою для сучасних мРНК-вакцин від виробників Moderna та BioNTech / Pfizer.

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