У перестрілці в метро Ріо-де-Жанейро загинули 25 осіб, - ЗМІ

У спецоперації бразильської поліції проти наркомафії на півночі Ріо-де-Жанейро загинули 25 осіб.
Про це повідомляє бразильський медіахолдинг "Глобо".
За первинними даними, перестрілка сталася в метро на півночі міста під час поліцейської операції по припиненню діяльності наркомафії.
За словами очевидців, в момент події на місці інциденту були чутні постріли та розриви вибухових пристроїв.
Зазначається, що постраждали два пасажири метро і два поліцейських. Один співробітник правоохоронних органів загинув.
Поліцейська операція проти членів банди почалася в північній районі міста і тривала кілька годин.
Нагадаємо, у грудні минулого року в Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників.