У перестрілці в метро Ріо-де-Жанейро загинули 25 осіб, - ЗМІ

Поліцейська операція проти членів банди в північній частині міста тривала кілька годин.

У спецоперації бразильської поліції проти наркомафії на півночі Ріо-де-Жанейро загинули 25 осіб.

Про це повідомляє бразильський медіахолдинг "Глобо".

За первинними даними, перестрілка сталася в метро на півночі міста під час поліцейської операції по припиненню діяльності наркомафії.

За словами очевидців, в момент події на місці інциденту були чутні постріли та розриви вибухових пристроїв.

Зазначається, що постраждали два пасажири метро і два поліцейських. Один співробітник правоохоронних органів загинув.

Поліцейська операція проти членів банди почалася в північній районі міста і тривала кілька годин.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Бразилії озброєні грабіжники за добу атакували банки в двох містах і взяли заручників.