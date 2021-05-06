Міністра фінансів Катару заарештували за підозрою в зловживаннях та розкраданнях

Міністра фінансів Катару Алі Шерифа аль-Емаді заарештували для допиту за підозрою в зловживаннях владою, розкраданні та інших злочинах у державному секторі. Про це пише Reuters з посиланням на заяву інформагентства QNA.

Наразі триває розслідування.

Емаді очолює Мінфін Катару з 2013 року, також він є членом правління Катарського управління інвестиціями і головою ради директорів Катарського національного банку - найбільшого кредитора на Близькому Сході та в Африці.

Ордер на арешт видав генеральний прокурор Катару, додають у Bloomberg.

Емаді є найкращим міністром фінансів регіону 2020 року за версією міжнародного журналу The Banker.

Нагадаємо, що Катар з 2017 по 2020 рік переживав розривання дипломатичних та торгових зв'язків і мав транспортну блокаду з державами Перської затоки. Останні звинуватили Катар у близькості до Ірану та підтримці терористичних угруповань. Катар рішуче спростував звинувачення та звинуватив сусідів у нападі на його суверенітет.