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Міністра фінансів Катару заарештували за підозрою в зловживаннях та розкраданнях

Алі Шериф аль-Емаді очолює Мінфін з 2013 року. 

Міністра фінансів Катару заарештували за підозрою в зловживаннях та розкраданнях
Алі Шериф аль-Емаді
Фото: Arab News Facebook

Міністра фінансів Катару Алі Шерифа аль-Емаді заарештували для допиту за підозрою в зловживаннях владою, розкраданні та інших злочинах у державному секторі. Про це пише Reuters з посиланням на заяву інформагентства QNA.

Наразі триває розслідування.

Емаді очолює Мінфін Катару з 2013 року, також він є членом правління Катарського управління інвестиціями і головою ради директорів Катарського національного банку - найбільшого кредитора на Близькому Сході та в Африці.

Ордер на арешт видав генеральний прокурор Катару, додають у Bloomberg

Емаді є найкращим міністром фінансів регіону 2020 року за версією міжнародного журналу The Banker. 

Нагадаємо, що Катар з 2017 по 2020 рік переживав розривання дипломатичних та торгових зв'язків і мав транспортну блокаду з державами Перської затоки. Останні звинуватили Катар у близькості до Ірану та підтримці терористичних угруповань. Катар рішуче спростував звинувачення та звинуватив сусідів у нападі на його суверенітет.

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