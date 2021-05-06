Генсек НАТО: "Російських підрозділів навколо України зараз більше, ніж до недавнього збільшення напруги"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що нині в Україні та навколо неї є більше російських підрозділів, ніж до нещодавнього збільшення напруги.

Про це він заявив перед участю в засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачили незначне зменшення скупчення російських підрозділів, але десятки тисяч (військових. - Ред.) залишаються. Ми також бачимо, що Росія залишила багато зброї, заздалегідь розташованого обладнання. Вони також впровадили обмеження в Чорному морі, включно з обмеженим заходом у Азовське море через Керченську протоку. Тому НАТО має залишатися пильним і пильно відстежувати розвиток ситуації. Є значна російська присутність, є більше російських підрозділів у та навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги", - сказав Столтенберг.

Він додав, що питання "агресивної російської поведінки, починаючи від небезпечних шпигунських операцій у Болгарії та Чехії, а також значного нарощування військової присутності у та навколо України" буде предметом обговорення на цьому засіданні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомив, що Росія відвела тільки невелику частину своїх військ, які були зосереджені біля кордонів України та в Криму протягом березня-квітня. За його даними, мова йде про відвід 3-3,5 тисяч військових.

Блінкен також підтвердив, що Росія відвела тільки частину своїх військ і загроза агресивних дій з її сторони зберігається. За його словами, кількість російських військ біля кордонів України і в Криму найбільша з 2014 року.

У квітні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що накопичення військ на кордонах з Україною є навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО. 22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності".