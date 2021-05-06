25-річна мешканка Малі народила відразу дев'ятьох дітей

25-річна мешканка африканського Малі успішно народила відразу дев'ятьох немовлят - на два більше, ніж очікували лікарі, які під час УЗД змогли помітити лише сімох дітей.

Народжувала Халіма Сіссе у Марокко - саме туди у спеціальну клініку її відправила влада Малі, передає ВВС.

"Я щасливий, дуже-дуже щасливий, - зізнався в інтерв'ю BBC батько немовлят. - Моя дружина і діти [п'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків] почуваються чудово".

Дев'ятірня - надзвичайно рідкісне явище, зазвичай пов'язане з ускладненнями, в результаті яких немовлята помирають.

Медикам відомі два таких випадки - в Австралії у 1971 році і в Малайзії в 1999 році. В обох ніхто з дітей не вижив.

У 2009 році у американки народилося вісім дітей і всі вони вижили, причому зачаті вони були за допомогою штучного запліднення.

Халіма Сіссе стала відомою у Малі ще під час вагітності, коли лікарі вважали, що вона очікує на сімох дітей. Однак фахівці побоювалися за її здоров'я та шанси дітей вижити, тому влада вирішила допомогти.

Після того, як майбутня мати провела два тижні в лікарні столиці Малі Бамако, 30 березня лікарі вирішили перевести її в марокканську клініку. Вже там, ще через п'ять тижнів, їй зробили кесарів розтин.

Очікується, що мати з дев'ятьма новонародженими зможе повернутися додому вже за кілька тижнів.