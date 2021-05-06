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Канада першою у світі дозволила вакцинацію від ковіду підлітків

У дітей 12-15 років Pfizer/BioNTech показала 100%-ву ефективність і фактичну відсутність побічних ефектів.

Канада першою у світі дозволила вакцинацію від ковіду підлітків
Фото: EPA/UPG

Канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків.

Неповнолітніх віком від 16 років у Канаді вакцинують із 9 грудня 2020 року, коли в цій країні дозволили використання препарату Pfizer/BioNTech для людей такого віку, передає Радіо Свобода.

За результатами клінічних випробувань цієї вакцини, здійснених на 2260 дітях віком від 12 до 15 років, у Pfizer повідомили Health Canada про стовідсоткову ефективність вакцини серед учасників дослідження та фактичну відсутність побічних ефектів.

Тепер Health Canada рекомендує вводити підліткам віком 12–15 років таку ж дозу препарату, як і дорослим. Відстеження ефективності та можливих побічних ефектів регулятор має намір продовжити.

Про можливість вакцинації дітей віком 12–15 років раніше цього тижня повідомив і президент США Джо Байден. Він допустив ухвалення такого рішення після відповідного вердикту американського регулятора.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня.

1 травня стало відомо, що Україна уклала контракт з Pfizer про додаткові 10 млн доз вакцини проти ковіду. Перші 500 тисяч доз Україна має отримати вже в травні-червні 2021 року.

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