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У США під час стрілянини в казино загинули дві людини

За версією поліції, нападник мав конкретну ціль, але цієї людини на місці не було, тож він стріляв у її друзів та колег. 

У США під час стрілянини в казино загинули дві людини
Фото: ABC News

У Вісконсині в ресторані казино Oneida в готелі Radisson злочинець застрелив двох людей і серйозно поранив третю. Нападник був убитий поліцією, повідомляє Associated Press.

За версією поліції, злочинець мав конкретну ціль, а не стріляв по випадкових людях. 

"Він націлився на конкретну жертву, яка не була присутня, тож він, схоже, вирішив все таки застрелити деяких друзів та колег жертив", - повідомив лейтенант округу Браун Кевін Павлак.

Він додав, що поки невідомо, чи нападник колись працював у цьому ресторані, але "схоже, що він мав якісь відносини, пов'язані з роботою".

Очевидці повідомляли про 20-30 пострілів у ресторані. 

Це 14 стрілянина в Штатах за останній тиждень. 

Нагадаємо, що зростання кількості випадків збройних інцидентів почастішали на тлі виходу США з карантину. Під час дистанційного навчання та інших обмежень кількість масових вбивств у Штатах упала. Однак за останні місяці такі випадки з'явилися знову: 15 березня у Атланті вісім людей загинули під час нападів на азійські спа-салони, 10 людей убили в супермаркеті Колорадо 22 березня.

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