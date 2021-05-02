У Берліні під час першотравневих акцій постраждали п'ятеро правоохоронців. Участь в демонстраціях взяли близько 5000 людей, що значно перевищує показник минулого року, пише Reuters.

Поліцейські зазнали ушкоджень після того, як деякі демонстранти почали кидатися камінням, фаєрами і пляшками на знак протесту через соціальну нерівність. Правоохоронці застосовували перцові балончики.

Також поліція застосувала водомети, але не щодо протестувальників, а для гасіння пожеж у підпалених сміттєвих баках. У ході акцій затримали близько 240 осіб.

The police in Berlin are not having it pic.twitter.com/tXTIw4b7eu — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) May 1, 2021

У Парижі на аналогічних акціях поліція затримала 46 демонстрантів, які палили сміттєві баки та били вікна банку. Також акції відбулися в німецьких Гамбурзі та Лейпцигу.

Нагадаємо, що у березні в Німеччині відбулися протести проти карантинних обмежень, постраждали поліцейські. У Дрездені попри судову заборону демонстрації на акцію вийшли кілька сотень протестувальників.

Протестувальники пішли маршем в іншу частину міста, однак поліцейські їх зупинили. Для охорони центру вакцинації були виставлені водомети.