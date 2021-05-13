Україна завоювала ще одне "срібло" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті скарбничка збірної України поповнилася четвертою медаллю.

Представниці України стали другими в командних змаганнях.

Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєви, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно, виступаючи під композицію з балету "Лебедине озеро", поступилися лише росіянкам.

Третє місце зайняла Іспанія.

Таким чином, в активі нашої збірної стало по дві золотих і срібних нагород.

А для Федіної ця нагорода в Будапешті вже третя - до цього Марта стала чемпіонкою і віцечемпіонкою Європи.