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Роналду став першим гравцем "Ювентуса", який забив 100 м'ячів у перших трьох сезонах за Bianconeri

Кріштіану продовжує штампувати рекорди.

Кріштіану Роналду і Пауло Дібала
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду і Пауло Дібала

"Ювентус" відчайдушно намагається увірватися в топ-4 Серії А.

У рамках 36-го туру підопічні Андреа Пірло зустрічалися на виїзді із "Сассуоло" і здобули перемогу - 3:1.

Зазначимо, що переможний гол на 45-й хвилині забив Кріштіану Роналду.

Для 36-річного португальця гол у Реджо-Емілії став ювілейним, 100-м у складі "Ювентуса".

Щоб забити 100 голів, Роналду знадобилося лише три сезони в "Юве", що є новим клубним рекордом.

Раніше такі легенди, як Омар Сіворі і Роберто Баджо, забили 100 голів у "Ювентусі" за чотири сезони.

Кріштіану прокоментував свій ювілейний м'яч за туринську команду.

"Завжди особливе почуття - досягти позначки 100 забитих голів за свою команду. Пишаюся цим числом, щасливий, що допоміг "Юве", і щасливий, що Дібала також забив 100 м'ячів. Вітаю, Пауло Дібала!

Але ми повинні бути зосередженими і набрати решту очок у Серії А. Так багато поставлено на карту, і ми продовжимо боротися за всі наші цілі. Вперед!" - написав Роналду.

Додамо, що встановив остаточний рахунок у матчі на "Мапей" Пауло Дібала, для якого цей гол також 100-й у футболці Bianconeri. Але аргентинець виступає за "Стару синьйору" вже 6 років.

Зазначимо, що Дібала став першим неєвропейським гравцем, який забив 100 + голів у всіх змаганнях за "Ювентус".

Огляд матчу "Сассуоло" - "Ювентус".

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