Кабмін визначився з тарифами на світло: до 250 кВт-год - 1,44 грн, понад - 1,68 грн
Кабмін визначився з тарифами на світло: до 250 кВт-год - 1,44 грн, понад - 1,68 грн
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Крищенко пішов з посади начальника поліції Києва
Крищенко пішов з посади начальника поліції Києва
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Александр Ройтбурд: “Мне важнее моя личная эволюция, а не какое-то место в марширующей колонне”
Александр Ройтбурд: “Мне важнее моя личная эволюция, а не какое-то место в марширующей колонне”
"Укрзалізницю" очолив колишній менеджер Ахметова
"Укрзалізницю" очолив колишній менеджер Ахметова
Таліби захопили столиці вже дев’яти провінцій в Афганістані (оновлено)
Таліби захопили столиці вже дев’яти провінцій в Афганістані (оновлено)
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
ГоловнаСпорт

Магучіх: фото з росіянкою не мало політичної позиції

"Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями".

Магучіх: фото з росіянкою не мало політичної позиції
Ярослава Магучих і Марія Ласіцкенє
Фото: news.depo.ua

Українка Ярослава Магучіх, яка завоювала бронзову медаль Олімпіади в Токіо у стрибках в висоту, прокоментувала скандальну фотографію з переможницею змагань, росіянкою Марією Ласіцкене.

"Після змагань всі традиційно привітали одна одну. В цьому не було ніякої моєї політичної позиції. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені", - сказала спортсменка, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, під час брифінгу в київському аеропорту після прильоту з Японії.

Вона подякувала прихильникам і додала, що хейт у соцмережах - "це досвід для мене, який зробить для мене сильнішою".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Ласіцкене виграла "золото" в стрибках у висоту, а Магучіх - "бронзу". Після завершення змагань вони сфотографувалися поруч.

Через цю світлину Магучіх викликали в Міністерство оборони для розмови з заступницею міністра Ганною Маляр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також