Магучіх: фото з росіянкою не мало політичної позиції

Українка Ярослава Магучіх, яка завоювала бронзову медаль Олімпіади в Токіо у стрибках в висоту, прокоментувала скандальну фотографію з переможницею змагань, росіянкою Марією Ласіцкене.

"Після змагань всі традиційно привітали одна одну. В цьому не було ніякої моєї політичної позиції. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені", - сказала спортсменка, яка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, під час брифінгу в київському аеропорту після прильоту з Японії.

Вона подякувала прихильникам і додала, що хейт у соцмережах - "це досвід для мене, який зробить для мене сильнішою".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Ласіцкене виграла "золото" в стрибках у висоту, а Магучіх - "бронзу". Після завершення змагань вони сфотографувалися поруч.

Через цю світлину Магучіх викликали в Міністерство оборони для розмови з заступницею міністра Ганною Маляр.