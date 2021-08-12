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УАФ назвала вартість квитків на відбірковий матч ЧС-2022 проти Франції

Поєдинок пройде через три тижні.

Фото: УАФ

Рестарт збірної України у відбірковій кампанії до Чемпіонату світу-2022 відбудеться 1 вересня виїзним матчем проти збірної Казахстану.

А вже через три дні, 4 вересня, "жовто-сині" приймуть на НСК "Олімпійський" чемпіонів світу французів.

Сьогодні УАФ на офіційному сайті відкрила продаж квитків на цей матч відбору ЧС-2022.

Квитки надійшли в продаж за ціною від 250 до 1000 гривень. Business-сегмент починається від 1500 гривень, найдорожчі квитки коштують 5000 гривень. Одна людина не зможе купити більше від чотирьох квитків. Купівля тільки на сайті ticketsbox.com.

Зазначають: щоб купити перепустку на гру, необхідно надати згоду на ознайомлення з правилами придбання та використання квитків, а також ввести ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефона, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної особи окремо).

Нагадаємо, зараз збірна України, яка невдало стартувала у відборі (три нічиї після трьох матчів), шукає нового тренера.

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