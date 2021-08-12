Ребров підтвердив, що не очолить збірну України

Фото: twitter.com/alainfcae Сергій Ребров

Наставник найтитулованішого клубу ОАЕ "Аль-Айн" Сергій Ребров, який з 11 серпня розпочав з командою збір у рамках підготовки до нового сезону, в інтерв'ю клубному сайту прокоментував інтерес до його персони з боку Української асоціації футболу.

Ребров підтвердив, що отримав пропозицію очолити збірну України, але залишиться працювати в клубі, з яким цього літа підписав контракт.

"Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати національну збірну своєї країни. Але зараз я тут, в "Аль-Айні", і я вірний своєму контракту. Лише якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково візьмуся за роботу тренером збірної України", - розставив крапки над "і" Ребров.

"Щодо збору в Іспанії, то я задоволений роботою всіх у команді. Наша робота йде належним чином, і всі прагнуть показати бойовий дух на полі, що мене дуже порадувало. Мій підхід - перемагати в матчах і вигравати чемпіонати.

تدريبات اليوم الأول في معسكر دبي ✅#نادي_العين pic.twitter.com/8SU1aLXL6e — نادي العين (@alainfcae) August 11, 2021

Гравці повинні знати, що від них вимагають підвищувати концентрацію уваги в кожному матчі, оскільки ми почали шлях разом до кінця сезону. Я бажаю команді успіхів і вдалих виступів. Дуже шкода, що "Аль-Айн" точно не братиме участі в Лізі чемпіонів, особисто я хотів би зіграти в цьому турнірі, тому докладемо максимум зусиль і подвоїмо зусилля, щоб вийти в наступний сезон Ліги чемпіонів і досягти бажаних цілей", - зазначив український фахівець.

Нагадаємо, Ребров вважається основним кандидатом на посаду тренера збірної України.