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Федерація легкої атлетики підтримала Магучіх після негативних публікацій на спільне фото з росіянкою Ласіцкене

ФЛАУ дала свій коментар.

Федерація легкої атлетики підтримала Магучіх після негативних публікацій на спільне фото з росіянкою Ласіцкене
Ярослава Магучіх
Фото: UkrainianAthletics

У Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) прокоментували ситуацію з лідером легкоатлетичної збірної Ярославою Магучіх, яка після фіналу Олімпійських ігор-2020 зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене.

"Коли стою на п’єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що представляю свою країну, що підіймається український стяг і лунає наш гімн. У ці миті приємно й спокійно на душі. Стоїш і радієш".

Ці слова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх говорила, виграючи свої перші медалі. З того часу змінилося багато. Але незмінними залишаються високі стрибки Ярослави, її щирість, відкритість та її перемоги", - повідомляє аккаунт ФЛАУ в Facebook.

"Перемоги, завдяки яким вона заявляє світу не лише про себе, а й про Україну, коли підіймає український прапор над головою, виконує гімн, стоячи на найвищій сходинці п’єдесталу, коли розповідає про нашу країну в численних інтерв’ю закордонним ЗМІ і знайомить з нею тисячі вболівальників у різних куточках планети.

Ярослава Магучіх – одна з найталановитіших легкоатлеток світу за всю історію. Їй вже належать світові та європейські рекорди в різних вікових категоріях. Вона та, кого вважають найреальнішою претенденткою на побиття світового рекорду, який тримається з 1987 року", - відзначається в заяві.

"На Олімпійських іграх у Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну. Фото призерок змагань є традиційними на всіх без винятку турнірах. І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні.

Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ", - сказано у висновку.

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