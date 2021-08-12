Adidas продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро

Німецька Adidas AG, другий за величиною у світі виробник спортивних товарів, продає бренд Reebok за 2,1 млрд євро.

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, покупцем виступає американська компанія Authentic Brands Group.

Як йдеться у прес-релізі Adidas, основну частину суми вона отримає під час закриття операції, а інші платежі прив'язані до виконання визначених умов.

Сторони розраховують завершити операцію в першому кварталі 2022 року. Основну частину коштів від продажу Reebok Adidas планує спрямувати на заохочення акціонерів.

Adidas придбала Reebok у 2006 році. У 2016 році Adidas запустила програму фінансового оздоровлення Reebok, яка дала змогу компанії суттєво поліпшити рентабельність. У березні 2021 року Adidas представила стратегію на період до 2025 року і тоді ж оголосила, що розглядає "стратегічні альтернативи" для Reebok.