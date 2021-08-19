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В Україні хочуть заборонити рекламу ліків

Застосування таких заходів повинно мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.

В Україні хочуть заборонити рекламу ліків
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Про це йдеться у рішенні РНБО від 30 липня, якому указом №369/2021 надав чинності президент Володимир Зеленський.

Згідно з цим рішенням Кабмін до 1 січня 2024 року має запровадити мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні і радіо, а також в засобах масової інформації.

Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

В РНБО зазначають, що застосування таких заходів повинно мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.

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