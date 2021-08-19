АМКУ дозволив Vodafone придбати Vega Telecom

Продавцем у рамках запланованої концентрації є Група SCM, до складу якої також входить ПАТ "Укртелеком".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ПрАТ “ВФ Україна” (Vodafone) придбати контрольний пакет акцій ПрАТ “Фарлеп-Інвест” (Vega Telecom).

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Зазначається, що ПрАТ “Фарлеп-Інвест” і ПрАТ “ВФ Україна” є операторами телекомунікацій, діяльність яких перетинається на ринках послуг фіксованого телефонного зв’язку, послуг доступу до мережі Інтернет, послуг доступу до контенту інтерактивного телебачення, послуг термінації голосового трафіку на власній фіксованій мережі, послуг передачі трафіку у мережі Інтернет іншим операторам телекомунікацій.

“Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11 %. На усіх задіяних у концентрації товарних ринках, окрім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість суб’єктів господарювання, що є конкурентами учасників концентрації та пропонують споживачам аналогічні послуги”, - наголошують у АМКУ.

Продавцем у рамках запланованої концентрації є Група SCM, до складу якої також входить ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”.

Ухвалюючи відповідне рішення, Комітет встановив, що після завершення концентрації ПрАТ «ВФ Україна» не зможе автоматично об’єднати свої частоти з частотами ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та використовувати їх, зокрема, для впровадження технології LTE/4G. Адже використання частот ПрАТ «Фарлеп-Інвест» для впровадження технології LTE/4G вимагає переоформлення відповідних радіочастотних ліцензій, значних капіталовкладень та будівництва нової радіомережі.

Здійснення концентрації, за оцінками АМКУ, сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості послуг, що вже надаються, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передачі даних.

“З огляду на зазначене Комітет вирішив, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження на товарних ринках України. Тому відповідний дозвіл було надано”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Dragon Capital investments Ltd на опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування та реалізації мінеральних природних вод під ТМ "Трускавецька".