Суд остаточно заборонив "дочці" російського "Сбербанку" використовувати цю назву в Україні

Верховний Суд України остаточно заборонив АТ "Сбербанк" (Київ), дочірньому банку Сбербанку Росії, використовувати торговельну марку "Сбербанк" в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення в резонансній справі, ініційованій у 2016 році Ощадбанком, чим поставив крапку в багаторічному судовому спорі з ПАТ «Сбербанк Росії» та АТ «Сбербанк» щодо захисту прав на торговельну марку «Сбербанк» на території України", - сказано в повідомленні.

Ощадбанк зазначив, що судове рішення не вплине на права та обов'язки клієнтів українського банку-опонента.

На початку 2016 року Ощадбанк подав до суду на Сбербанк (колишнє ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії") з позовом про порушення прав інтелектуальної власності. Ощадбанк наполягає, що він є єдиним законним власником торгової марки "Сбербанк" на території України, тому перейменування Сбербанку Росії було незаконним. У вересні 2016-го Ощадбанк відстояв право на бренд "Сбербанк".

Сбербанк (раніше - банк НРБ) заснований у 2001 році. 26 листопада 2015 року він змінив назву із Сбербанк Росії на Сбербанк.

Саме у відповідь на основний позов Ощадбанку Сбербанком Росії було подано контрпозов, який 10 серпня 2020 року було вирішено на користь Ощадбанку.

Представники Сбербанку Росії подали позов до Верховного суду щодо того, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "Сбербанк" на території України порушила їхні права.