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OnlyFans вирішив відмовитися від порнографії

Сайт дозволятиме тільки еротику і ню.

OnlyFans вирішив відмовитися від порнографії
Фото: habr.com

Сайт OnlyFans, який дозволяє продавати еротичний і порнографічний контент, вирішив заборонити демонстрацію "відвертої поведінки сексуального характеру".

Це рішення, пояснює Bloomberg, пояснюється тиском зі сторони фінансових партнерів, які не хочуть асоціюватися з порнографією. 

Водночас на сайті, як і раніше буде дозволено публікувати фотографії і відео в оголеному вигляді, якщо вони відповідатимуть політиці OnlyFans.

"Щоб забезпечити довгострокову стійкість нашої платформи та залишатися домівкою для інклюзивної спільноти творців та шанувальників, ми повинні змінити наші інструкції щодо контенту", - йдеться в заяві OnlyFans, який знаходиться в процесі залучення додаткового фінансування.

Нові правила набудуть чинності з жовтня 2021 року.

Платформу OnlyFans створив у 2016 році британський підприємець Тімом Стокле, син колишнього інвестиційного банкіра Гая Стокле. Зараз він обіймає посаду генерального директора компанії. Основним власником сайту на сьогодні є виходець з України Леонід Радвінський. У червні він став доларовим мільярдером.

Сайт має понад 130 млн користувачів. Його популярність особливо підскочила під час локадунів.

Нагадаємо, у 2018 році соціальна мережа Tumblr відмовилась від порнографії після скарг зі сторони Apple App Store. Після цього її відвідуваність різко впала. У 2019 році вона була продана власнику WordPress за кілька мільйонів доларів.

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