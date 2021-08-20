Гоночні боліди протестували трасу Дніпро-Решетилівка

У Дніпропетровській області на ділянці траси Н-31 Дніпро - Решетилівка протяжністю 14 км пройшли заїзди гоночних автомобілів класу Формула-3. Проведений тест-драйв продемонстрував на практиці бездоганну якість дорожнього покриття дороги, що будується у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це Укравтодор повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У гонках взяли участь 5 болідів «Естонія» з форсованими двигунами, створеними спеціально для участі в гонках.

Гоночні автомобілі, здатні розвивати швидкість понад 250 км/год, зробили три кола на новій трасі.

Для тестування дороги були запрошені провідні фахівці з автомобільних гонок: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту з мотокросу та кільцевих гонок Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно-кільцевих гонок Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.

Траса Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки – Решетилівка, що будується у Полтавській і Дніпропетровській областях, матиме протяжність 137,5 км. Вона стане першим за весь час незалежності України автобаном, побудованим з нуля.

Наразі дорожньо-будівельні роботи проходять вже на фінішній ділянці протяжністю 29,5 км, розташованій за нещодавно побудованим мостом через канал Дніпро-Донбас.

Після закінчення будівництва траса Н-31 стане найкоротшим і оптимальним маршрутом, що з'єднує Київ і Дніпро. Вона буде дорогою першої категорії з чотирма смугами руху.

Нагадаємо, всього в 2021 році в Україні планується побудувати і реконструювати 4500 км доріг державного значення та 2000 км - місцевого. Про це раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.