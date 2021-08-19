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На Волині суд оштрафував водія котка, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у легковик

Він має сплатити 17 тис. гривень, а також 454 гривні судового збору.

На Волині суд оштрафував водія котка, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у легковик
Фото: bf-logistic.com.ua

У Волинській області дорожній робітник керував гладковальцевим котком у стані алкогольного сп’яніння та вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував його на 17 тис. гривень, а також він має сплатити 454 гривень судового збору.

Зазначається, що аварія сталась 2 липня біля села Облапи Ковельського району. У результаті зіткнення автомобіль Renault Lodgy отримав механічні пошкодження. Під час суду водій котка переконував, що не був п'яним, втім, його таки визнали винним за статтею про керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

У постанові суду зазначено, що в той час проводили ремонт дороги М-19. Водій котка НАММ НD-110 без номерного знаку не врахував дорожньої обстановки, у результаті чого зіткнувся з автомобілем Renault Lodgy. 

Після аварії чоловік пройшов алкотест, який показав 0,41 проміле. Тож суддя визнав його винним за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Нагадаємо, 30-річний мешканець Запоріжжя за рік отримав 109 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані й без прав.

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