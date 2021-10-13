Експертиза підтвердила, що патрульні були тверезі, а 40-річний водій від медогляду відмовився і відповідатиме у суді.

На Львівщині патрульні поліцейські Самбірського відділу зупинили 40-річного водія, якого запідозрили у нетверезому водінні. Однак, той скликав своїх знайомих та приятелів, які звинуватили у пияцтві поліцейських і змусили їх самих пройти драг-тест.

Як повідомляє ZAXID.NET, інцидент трапився ще два тижні тому, але набув розголосу лише після того, як хтось з його учасників 11 жовтня опублікував у соцмережах відеозапис.

На відео видно, що люди оточили службовий автомобіль і звинувачують поліцейських у тому, що ті "перебувають у нетверезому стані та ледь не збили перехожих". При цьому поліцейські мовчки сидять в автомобілі і вислуховують звинувачення та лайку на свою адресу.

Далі учасники імпровізованого "мітингу" заблокували автомобіль правоохоронців і викликали інших поліцейських.

У результаті патрульним довелося пройти медичну експертизу, яка підтвердила, що вони були тверезі. Натомість 40-річний водій, який і став причиною інциденту, від медогляду відмовився і тепер відповідатиме у суді за ст. 130 КУпАП (керування у нетверезому стані).

З відео важко зрозуміти обставини, а також час і місце конфлікту. Проте, в поліції підтвердили, що цей випадок стався у неділю, 26 вересня, у містечку Рудки на Львівщині. Патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили за порушення ПДР автомобіль ВАЗ-2106, за кермом якого був 40-річний мешканець Рудок. Після розмови з ним правоохоронці запідозрили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти експертизу. Водій від проходження експертизи відмовився і почав скликати людей на свою підтримку.

"Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі, щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвічення. Вони були тверезі", – розповів керівник Самбірського відділу поліції Сергій Захарчик. При цьому він не відповів на запитання, чому під час інциденту патрульні поводилися так пасивно та не реагували на лайку у свій бік.

У Самбірській лікарні підтвердили, що за результатами проведеної експертизи алкоголю у поліцейських не виявили. Натомість 40-річному водію доведеться постати перед судом. Зважаючи на його відмову від медогляду, поліцейські склали на нього адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування у нетверезому стані) КУпАП. Матеріали справи уже надіслали до суду.

Нагадаємо, 30-річний мешканець Запоріжжя за рік отримав 109 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані й без прав.

Раніше у Вінниці патрульні затримали п'яного водія, який не міг стояти на ногах і повзав по землі. А в новорічну ніч в Києві патрульні зупинили водія напідпитку, який відмовився пройти тест, а натомість - зіграв патрульним на баяні з нагоди свята.

Як відомо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

У квітні на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.