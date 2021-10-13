Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Російські найманці шість разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.  А в бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, з опівночі та на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил не було. А упродовж доби зафіксували один обстріл з боку окупантів - біля Зайцевого.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також