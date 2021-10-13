Російські найманці шість разів відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї. Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. А в бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, з опівночі та на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил не було. А упродовж доби зафіксували один обстріл з боку окупантів - біля Зайцевого.