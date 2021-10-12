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З опівночі на Донбасі не стріляли

Учора російські найманці 9 разів порушили "тишу", поранено бійця ЗСУ.

З опівночі на Донбасі не стріляли
Фото: Макс Левин

Станом на 7:00 вівторка, 12 жовтня, порушень режиму припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Вчора російські найманці дев’ять разів обстріляли позиції українських бійців. Один військовослужбовець отримав поранення, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Ворог тричі обстріляв позиції українських воїнів біля Південного. Окупанти застосовували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського російські найманці двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Зайцевого та Красногорівки найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, додають у штабі ООС.

Як повідомляли, у неділю, 10 жовтня, окупанти 10 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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