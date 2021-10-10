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Окупанти стріляли біля Мирного забороненою зброєю

Також на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника.

Окупанти стріляли біля Мирного забороненою зброєю
Фото: glavcom.ua

Від початку неділі, 10 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення “тиші”.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог при цьому використовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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