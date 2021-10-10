Стефанішина заявила, що не бачить з боку НАТО готовності дати відсіч Росії

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина не бачить з боку НАТО готовності дати відсіч на військову агресію Росії.

Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Якщо чесно, я не відчуваю великої готовності до цього. Поки що я не бачу великої політичної рамки і великої готовності давати відсіч російській військовій агресії. Хоча війна на Донбасі і анексія Криму також мала своїм наслідком зміни всередині НАТО”, – зазначила віцепрем’єрка.

Вона зауважила, що у НАТО була запроваджена окрема посада заступника генсекретаря з питань нових викликів безпеки. Тобто Північноатлантичний альянс зараз повністю розділений на військовий блок і на гібридний блок – це кіберзагрози, енергетична безпека

Стефанішина додала, що Україна, навіть не перебуваючи у блоці, може застосувати 5 статтю Вашингтонського договору, яка стосується колективної оборони.

“Звичайно, це абсолютно реалістична і правдива теза, що ніхто за нас воювати не буде. Хоча Україна, не будучи членом НАТО, все ж таки є однією з найбільш боєздатних армій світу. І ми готові були би застосувати статтю 5, навіть не будучи членом НАТО”, – наголосила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія приєднаються до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.