Вчора, 9 жовтня, під будинком експрезидента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка сталися сутички між "тітушками", які влаштували мітинг та хотіли прорватися до будинку, звинувачуючи у співпраці з Медведчуком, і ветеранами АТО, які завадили їм це зробити.

Про це повідомляє «5 канал».

За даними ЗМІ, "тітушки" застосовували сльозогінний газ. Також, за словами, Ірини Геращенко серед протестувальників були й неповнолітні.

Петро Порошенко подякував усім, хто став на його захист.

"Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, котрі не дали цьому відбутися", – написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.