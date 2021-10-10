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Під час акції біля будинку Порошенка у Козині відбулися сутички

"Тітушки" хотіли прорватися до будинку і застосовували сльозогінний газ.

Вчора, 9 жовтня, під будинком експрезидента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка сталися сутички між "тітушками", які влаштували мітинг та хотіли прорватися до будинку, звинувачуючи у співпраці з Медведчуком, і ветеранами АТО, які завадили їм це зробити. 

Про це повідомляє «5 канал».

За даними ЗМІ, "тітушки" застосовували сльозогінний газ. Також, за словами, Ірини Геращенко серед протестувальників були й неповнолітні.

Петро Порошенко подякував усім, хто став на його захист.

"Ми сьогодні побачили, що російськомовні тітушки за гроші готові продати Україну. Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відволікти увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, котрі не дали цьому відбутися", – написав Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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