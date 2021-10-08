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Палатний звернувся до РНБО з вимогою накласти санкції на Ківу через привітання Путіну

На думку представника "Удару", такі шкодять суверенітетові України.

Палатний звернувся до РНБО з вимогою накласти санкції на Ківу через привітання Путіну
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

СБУ має порушити кримінальну справу щодо Іллі Киви за державну зраду, а парламент позбавити мандата через його привітання Путіну. Про це керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» написав на своїй сторінці у Facebook. Він порівняв привітання Путіну з привітанням Гітлеру підчас Другої Світової війни.

«На сьомий рік неоголошеної війни, після тисяч загиблих від рук агресора українських воїнів, після десятків тисяч сиріт та вдів, які так і не дочекалися своїх чоловіків та батьків, виходить Ківа, яке представляє державу Україна, і захопливо, із собачою вдячністю в очах, вітає Путіна – свого кумира. Я розумію, що ватна вушанка приросла до голови і пустила коріння в те місце, де замість мізків вже давно жомова яма. Але ця людина є офіційним представником країни. Тому парламент повинен позбавити Ківу мандата, а СБУ – допомогти йому привітати кумира із в’язниці», - написав Палатний.

Він оприлюднив звернення партії «УДАР Віталія Кличка» до депутатів Верховної Ради та СБУ.

«До Служби Безпеки України: порушити кримінальне провадження у відношенні до Ківи Іллі Володимировича за статтею 111 ККУ «Державна зрада» - діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності держави», - йдеться у зверненні.

В «УДАРі» вважають, що комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України має невідкладно розглянути питання щодо порушення нардепом Кивою Іллєю Володимировичем присяги народного депутата та ініціювати процес позбавлення мандата народного депутата, чиї дії завдають шкоди суверенітетові України. 

Крім того, у зверненні закликали РНБО і Президента вжити заходів щодо Киви – накласти санкції та позбавити громадянства.

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