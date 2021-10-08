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Чернишов анонсував ухвалення плану дій щодо виконання тарифного меморандуму на найближчому засіданні уряду

Готовність об’єктів до опалювального сезону впритул наблизився до 100%.

Чернишов анонсував ухвалення плану дій щодо виконання тарифного меморандуму на найближчому засіданні уряду

Кабінет міністрів на найближчому засіданні затвердить План дій щодо виконання домовленостей Меморандуму про врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час години запитань до Уряду. 

«Сьогодні показник технічної готовності об’єктів до опалювального сезону по всій країні впритул наблизився до 100%. Наступне важливе завдання – забезпечення виконання умов Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону, який було підписано тиждень тому. План дій щодо цього також було розроблено і на найближчому засіданні Уряду його буде схвалено», – наголосив Олексій Чернишов. 

Він нагадав, що у положеннях Меморандуму йдеться про забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення — 7420 грн за тис куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ. Крім того, Меморандум передбачає: спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб) та спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває не менше 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

Очільник Мінрегіону наголосив, що питання старту та проходження опалювального сезону знаходиться на постійному контролі Уряду. Зокрема, сьогодні було проведено селекторну нараду з головами міст та очільниками регіоні, НАК “Нафтогаз України”, АМУ, АМКУ щодо укладання договорів з підприємствами бюджетної сфери. Міністр Олексій Чернишов ще раз наголосив, що першочерговим завданням НАК “Нафтогаз України” наразі є забезпечення своєчасного укладання усіх договорів з бюджетними установами.

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