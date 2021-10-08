У Луганській області вперше проведуть військовий парад

Захід відбудеться 14 жовтня до Дня захисника та захисниць України.

У Сєвєродонецьку 14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України відбудеться військовий парад.

На сайті обласної державної адміністрації зазначається, що військовий парад в Луганській області відбудеться вперше.

"Проведення комплексу обласних меморіальних, урочистих та святкових заходів заплановано на 14 жовтня у Сєверодонецьку. Головною подією стане військовий парад та виставка військової техніки. Також відбудуться богослужбові відправи-молебні та молитовне вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць незалежності і територіальної цілісності Української держави", - йдеться в повідомленні.

Загалом у області запланували проведення понад 90 заходів за участю понад 12 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк став адміністративним центром Луганської області у зв'язку з тим, що Росія окупувала південь регіону разом з Луганськом.

24 серпня в Києві відбувся військовий парад до Дня незалежності України. В ньому взяли участь 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, більше 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки.